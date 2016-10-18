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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 20:11 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因区域需求持坚

路透新加坡10月18日 - 亚洲柴油裂解价差周二持稳，但区域需求持坚，贸易商称，由于亚洲及中东地区炼厂检修，供应料将受抑。

贸易商称，随着柴油市场转为逆价差，储油吸引力下降。

大型油轮价格已脱离两周前所及低位，因此在油轮中储油不再具有吸引力。

“在(油轮)价位较低时，还可以考虑，但是随着价位的上涨，而且柴油转为逆价差，现在再考虑就不划算了，”该交易商称。

消息人士称，Ceylon Petroleum Corp从PetroChina Singapore处买入12万桶500ppm含硫柴油及19.2万桶航煤。

船货11月13-14日交付，柴油部分较新加坡报价每桶升水1.75美元，航煤部分每桶升水0.97美元。

业内消息人士称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals出售4万吨11月25-27日装运的航煤。

其中一位消息人士称，该船货买方为维多公司，价格较新加坡报价每桶贴水约1.10美元。

招标方面无最新消息。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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