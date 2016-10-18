国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因区域需求持坚

路透新加坡10月18日 - 亚洲柴油裂解价差周二持稳，但区域需求持坚，贸易商称，由于亚洲及中东地区炼厂检修，供应料将受抑。

大型油轮价格已脱离两周前所及低位，因此在油轮中储油不再具有吸引力。

“在(油轮)价位较低时，还可以考虑，但是随着价位的上涨，而且柴油转为逆价差，现在再考虑就不划算了，”该交易商称。