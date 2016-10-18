国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因区域需求持坚

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透新加坡10月18日 - 亚洲柴油裂解价差周二持稳，但区域需求持坚，贸易商称，由于亚洲及中东地区炼厂检修，供应料将受抑。
贸易商称，随着柴油市场转为逆价差，储油吸引力下降。
大型油轮价格已脱离两周前所及低位，因此在油轮中储油不再具有吸引力。
“在(油轮)价位较低时，还可以考虑，但是随着价位的上涨，而且柴油转为逆价差，现在再考虑就不划算了，”该交易商称。
消息人士称，Ceylon Petroleum Corp从PetroChina Singapore处买入12万桶500ppm含硫柴油及19.2万桶航煤。
船货11月13-14日交付，柴油部分较新加坡报价每桶升水1.75美元，航煤部分每桶升水0.97美元。
业内消息人士称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals出售4万吨11月25-27日装运的航煤。
其中一位消息人士称，该船货买方为维多公司，价格较新加坡报价每桶贴水约1.10美元。
招标方面无最新消息。
新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
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