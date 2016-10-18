国际油市：亚洲180-cst燃料油交易创8月3日以来最高，因价位较低

路透新加坡10月18日 - 普氏窗口周二共有4万吨指标180-cst燃料油换手，创两个多月来最高水准，业内消息人士称，这是因为一些供应商调降了价位。

消息人士称，维多公司通过普氏窗口从摩科瑞购买了两船2万吨级船货，较新加坡报价每吨升水1.50美元，而兴隆上周五对雪佛龙2万吨级船货的出价为每吨升水2.25美元。

路透整理的数据显示，上一次同一日内有4万吨或以上180-cst燃料油通过普氏窗口成交，是在8月3日。

较低的成交价位拉低了180-cst燃料油的升水幅度，周二较新加坡报价的升水每吨下降0.31美元至1.69美元。

贸易商称，180-cst燃料油现货升水下降，是因为现货需求走软，而且补给船货略有增多。

180-cst燃料油升水的走软还反映到了即期跨月价差上。周二11/12月跨月价差较前一交易日下降0.25美元，至每吨贴水0.25美元，大大低于9月份平均的每吨升水1.27美元。

新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻