国际油市：亚洲180-cst燃料油交易创8月3日以来最高，因价位较低

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透新加坡10月18日 - 普氏窗口周二共有4万吨指标180-cst燃料油换手，创两个多月来最高水准，业内消息人士称，这是因为一些供应商调降了价位。
消息人士称，维多公司通过普氏窗口从摩科瑞购买了两船2万吨级船货，较新加坡报价每吨升水1.50美元，而兴隆上周五对雪佛龙2万吨级船货的出价为每吨升水2.25美元。
路透整理的数据显示，上一次同一日内有4万吨或以上180-cst燃料油通过普氏窗口成交，是在8月3日。
较低的成交价位拉低了180-cst燃料油的升水幅度，周二较新加坡报价的升水每吨下降0.31美元至1.69美元。
贸易商称，180-cst燃料油现货升水下降，是因为现货需求走软，而且补给船货略有增多。
180-cst燃料油升水的走软还反映到了即期跨月价差上。周二11/12月跨月价差较前一交易日下降0.25美元，至每吨贴水0.25美元，大大低于9月份平均的每吨升水1.27美元。
新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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