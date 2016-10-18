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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 21:44 BJT

美国热股：Netflix第三季海外订户数量激增，盘初暴涨近19%

路透10月18日 - 美国视频流服务公司Netflix 第三季订阅用户数量增长超过预期，因《怪奇物语(Stranger Things)》等新剧吸引了大量海外美剧迷，涨价也没有令国内订户流失。

Netflix周一收报99.8美元，周二盘初暴涨18.77%，报118.53美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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