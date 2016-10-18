美国热股：Netflix第三季海外订户数量激增，盘初暴涨近19%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月18日 - 美国视频流服务公司Netflix 第三季订阅用户数量增长超过预期，因《怪奇物语(Stranger Things)》等新剧吸引了大量海外美剧迷，涨价也没有令国内订户流失。
Netflix周一收报99.8美元，周二盘初暴涨18.77%，报118.53美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。