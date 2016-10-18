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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 21:42 BJT

美国热股：高盛第三季获利跳增约58%，盘初上扬逾2%

路透10月18日 - 高盛 周二公布季度获利跳增57.9%，因交易收入飙升。截至9月30日的季度归属于股东的净获利从上年同期的13.3亿美元增至21.0亿美元，每股收益从2.90美元涨至4.88美元。

高盛周一收报169美元，周二盘初上扬2.3%，报172.94美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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