国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第四日上涨，因预期供应将下降

路透新加坡10月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第四个交易日上涨，达到每吨57.29美元，为9月26日以来最高位，受到对未来供应将下降的预期支撑。

欧洲和印度发往亚洲的船货速度已放缓，印度方面尤为明显。官方数据显示，印度之前在8月出口逾90万吨石脑油。

由于印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)旗下Paradip炼厂几无出口，印度10月石脑油出口料不足60万吨。

自7月以来，来自欧洲和地中海等西方国家的进口一直保持在100万吨以下，低于今年上半年月均152万吨的水平，给了亚洲消化过剩库存的时间。

招标方面的消息，印度Essar Oil旗下Vadinar炼厂标售至多3.5万吨石脑油，船期11月14-18日。

交易商称，如果此次交易敲定，船货每吨有望较中东离岸价(FOB)升水8美元。这一点可能无从确认，因为Essar Oil不对其交易进行评论。

**汽油上涨**

亚洲汽油裂解价差上涨2.8%至每桶8.54美元，为9月29日以来最高，反映出美国东海岸炼厂遭遇一系列停电事故后，西方市场价格的上涨。

亚洲最大汽油进口商Indonesian Pertamina在寻求从新加坡或马来西亚购买总计三船10万桶级92号汽油船货，船期11月，投标有效期截至10月20日。

该公司还在寻求在新加坡或马来西亚购买11万桶98号汽油，11月装船，投标有效期截至10月21日。

新加坡现货市场上有两笔石脑油交易达成，一笔汽油交易。(完)

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