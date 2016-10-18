国际油市：API公布上周美国原油库存意外减少380万桶，但汽油库存增加

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透纽约10月18日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外减少，但汽油库存增加，馏分油库存下降。
API公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，预估为增加270万桶。库欣原油库存减少200万桶。
上周原油日进口量减少53.3万桶，至700万桶。
API公布，美国汽油库存增加92.9万桶，分析师预估为减少130万桶。
API还公布，上周馏分油库存减少230万桶，分析师预期为减少160万桶。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。