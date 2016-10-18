版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 19日 星期三 04:41 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存意外减少380万桶，但汽油库存增加

路透纽约10月18日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外减少，但汽油库存增加，馏分油库存下降。

API公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，预估为增加270万桶。库欣原油库存减少200万桶。

上周原油日进口量减少53.3万桶，至700万桶。

API公布，美国汽油库存增加92.9万桶，分析师预估为减少130万桶。

API还公布，上周馏分油库存减少230万桶，分析师预期为减少160万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐