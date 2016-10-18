英国金融市场：英镑上涨1%，受退欧协议须获英国议会批准的说法提振

路透伦敦10月18日 - 英镑周二录得三个月来最大单日升幅，盘中走势反复，因英国退欧协议将须获得英国议会批准的说法，盖过了对英国通胀升幅高于预期的担忧。

英国高等法院受理的一项谁有权启动英国退欧磋商的挑战中，代表政府的律师James Eadie表示，英国退欧协议“很可能”必须获得议会的批准。这一则消息扶助英镑在一周来首次升穿1.23美元。

英镑兑欧元上扬超过1%，英国央行的英镑贸易加权指数也升逾1%，对英国通胀上升的担忧退居次席，英国通胀攀升，暗示在未来两年政治前景极端不确定性的情况下，英国经济将面临更大的阻力。

英镑走坚，推动英国公债买需，令英债收益率下跌4个基点。英债收益率在过去一周急升，因英国退欧风险促使投资者寻求避险，令全球公债收益率普涨势头越演越烈。

“今早价格走势凸显英镑对英国退欧新闻很敏感，”美银美林G10货币策略师Kamal Sharma说。

“这显示出，相对于数据，政治不确定是影响英镑汇率更为重要的因素。市场在作空英镑，且近期英国政府官员发表了一连串强硬的言论，Eadie的说法为英镑带来喘息的机会。”

在1600 GMT，英镑兑美元上升1%，至1.2307美元。在美元普跌的情况下，英镑贸易加权指数触及74.7，此为11日高位。英镑兑欧元上涨1.1%，报0.8932英镑。