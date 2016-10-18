芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，触及三周高位后遭遇获利了结

路透芝加哥10月18日 - 美国大豆期货周二收低，盘中触及三周高位，交易商说，受累于现货市场下跌。

豆油和豆粕期货也收低。

交易商表示，豆油期货升至2014年8月来最高水准后有获利了结。

在美国中西部河流口岸的大豆现货基差走低，因这些地点的供应充足，可满足强劲的出口需求。

美国农业报透过日报告系统表示，民间出口商销售70.65万吨美国大豆往中国，在2016-17年交付。

CBOT-11月大豆合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳9.72-1/2美元。

12月豆粕合约 收低0.1美元，报每短吨303.4美元。12月豆油合约 下跌0.37美分，报35.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为295,379口，豆粕为79,483口，豆油为109,439口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)