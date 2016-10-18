版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 04:20 BJT

美股盘后：雅虎公布第三季业绩后股价上扬1.1%

路透10月18日 - 雅虎 周二在盘后交易中上扬1.1%，之前该公司发布第三季业绩。

雅虎称，第三季GAAP营收为13.05亿美元，上年同期为12.26亿美元。非GAAP每股盈利为0.20美元，GAAP每股盈利0.17美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第三季每股收益为0.14美元，营收为13亿美元。

雅虎预计，第四季GAAP营收为13.6-14亿美元，非GAAP营运利润为1.4-1.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第四季营收为13.7亿美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐