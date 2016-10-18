美股盘后：雅虎公布第三季业绩后股价上扬1.1%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月18日 - 雅虎 周二在盘后交易中上扬1.1%，之前该公司发布第三季业绩。
雅虎称，第三季GAAP营收为13.05亿美元，上年同期为12.26亿美元。非GAAP每股盈利为0.20美元，GAAP每股盈利0.17美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第三季每股收益为0.14美元，营收为13亿美元。
雅虎预计，第四季GAAP营收为13.6-14亿美元，非GAAP营运利润为1.4-1.8亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第四季营收为13.7亿美元。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。