纽约期市：期棉结束四日连涨，因美元持稳

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月18日 - 期棉周二结束四日连涨，小幅收低，盘中触及逾三周高位，受累于有迹象显示，印度和美国德克萨斯州棉花种植带收割天气良好，和美元持稳。
12月期棉合约 周二盘中触及71.70美元的日内高位，此为9月23日来最高。
美元指数 基本持平在97.885。
12月期棉合约 收跌0.04美分，或0.06%，报每磅71.15美分，盘中交易区间为70.67-71.7美分。
在周一市场收市后，美国农业部公布的周度作物生长报告显示，美国棉花生长优良率为47%，略低于之前一周的48%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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