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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 05:23 BJT

纽约期市：期棉结束四日连涨，因美元持稳

路透10月18日 - 期棉周二结束四日连涨，小幅收低，盘中触及逾三周高位，受累于有迹象显示，印度和美国德克萨斯州棉花种植带收割天气良好，和美元持稳。

12月期棉合约 周二盘中触及71.70美元的日内高位，此为9月23日来最高。

美元指数 基本持平在97.885。

12月期棉合约 收跌0.04美分，或0.06%，报每磅71.15美分，盘中交易区间为70.67-71.7美分。

在周一市场收市后，美国农业部公布的周度作物生长报告显示，美国棉花生长优良率为47%，略低于之前一周的48%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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