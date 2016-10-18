美股业绩：英特尔季度营收好于预期，因个人电脑晶片等需求改善

路透10月18日 - 晶片巨擘英特尔(Intel) 周二公布季度营收增长9.1%，好于预期，受助于个人电脑(PC)晶片需求不断改善，及其数据中心和云业务增长。

英特尔预计，第四季营收将为157亿美元，加减5亿美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为158.6亿美元。

公布业绩后，英特尔盘后下跌3.9%，至36.29美元。

英特尔数据中心业务第三季营收较上年同期上升9.7%，至45.4亿美元。数据中心业务提供储存和云软件服务。

英特尔传统的PC业务营收第三季上升4.5%，至88.9亿美元；该业务营收占英特尔总营收超过一半。

根据研究公司IDC，第三季全球PC出货量下降3.9%，降幅低于预期。

扣除特殊项目，英特尔第三季每股盈余为0.80美元，超过分析师预估均值的0.73美元。

净营收从144.7亿美元上升至157.8亿美元，好于分析师预估均值155.8亿美元。

英特尔在截至10月1日的会计年度第三季净利升至33.8亿美元或每股盈余0.69美元，上年同期分别为31.1亿美元或0.64美元。

今年截至周二收盘，英特尔股价上涨9.6%，表现落后于费城半导体指数，后者同期上升22.8%。(完)