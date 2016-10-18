《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.34 +0.50 +0.49 2282445 京东 26.26 -0.05 -0.19 5730624 新浪 77.54 +1.56 +2.05 1075353 搜狐 42.21 -0.22 -0.52 209857 网易 265.57 +4.47 +1.71 878179 百度 175.65 +0.50 +0.29 1625991 台湾 台湾积体电路 30.86 +0.29 +0.95 991530 联电 1.89 +0.02 +1.07 254474 日月光 6.06 +0.10 +1.68 63065 硅品精密 7.52 +0.12 +1.62 160350 和信超媒体 2.48 +0.02 +0.81 7719 友达 3.71 +0.09 +2.49 65603 中华电信 35.35 +0.29 +0.83 82261 台湾国际航电 48.64 +0.76 +1.59 890169 香港 中国移动 60.38 +0.81 +1.36 256912 中国联通 11.96 -0.33 -2.69 133760 中国电信 52.51 +0.65 +1.25 8096 中芯国际 6.15 +0.11 +1.82 43613 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 160 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。