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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         103.34    +0.50    +0.49   2282445
    京东                26.26    -0.05    -0.19   5730624
    新浪              77.54    +1.56    +2.05   1075353
    搜狐              42.21    -0.22    -0.52    209857
    网易             265.57    +4.47    +1.71    878179
    百度             175.65    +0.50    +0.29   1625991
    
    台湾
    台湾积体电路       30.86    +0.29    +0.95    991530
    联电                1.89    +0.02    +1.07    254474
    日月光              6.06    +0.10    +1.68     63065
    硅品精密           7.52    +0.12    +1.62    160350
    和信超媒体         2.48    +0.02    +0.81      7719
    友达                3.71    +0.09    +2.49     65603
    中华电信           35.35    +0.29    +0.83     82261
    台湾国际航电      48.64    +0.76    +1.59    890169
    
    香港
    中国移动           60.38    +0.81    +1.36    256912
    中国联通           11.96    -0.33    -2.69    133760
    中国电信           52.51    +0.65    +1.25      8096
    中芯国际            6.15    +0.11    +1.82     43613
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       160
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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