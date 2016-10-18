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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 06:13 BJT

****日韩经济指标预测--10月19日-10月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    10月17日当周
    
    10月19日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --     卖超7,377
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     买超4,303
    
    10月20日(四)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    10月21日(五)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    10月24日当周
    
    10月23日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       9月         --       逆差187
                 出口(较上年同期)                               --         -9.6%
                 进口(较上年同期)                               --        -17.3%

    10月24日(一)    
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)     10月初值         --          50.4
    
    10月24-25日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季         --         +0.8%
                              (较上年同期)                      --         +3.3%
    
    10月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                        10月         --           102
    
    10月26日(三)
    暂无重要经济数据公布。    (完)

      
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