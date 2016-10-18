全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，海岬型船舶运费跌2.65%

路透10月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船舶运费走跌。

整体乾散货运价指数 跌4点，或0.45%，报890点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌53点，或2.65%，报1,950点。海岬型船舶日均获利降441美元，报12,203美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

船务经纪公司Clarksons Platou分析师在报告中表示，“海岬型船运运费仍承压，因在大西洋和太平洋的市场都相当淡静。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨22点，或2.63%，至860点。日均获利上升175美元，报6,889美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。