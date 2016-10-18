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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 07:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    10月17日当周
    
    10月19日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         509.6
                抵押贷款再融资指数                                --       2,189.8
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月      116.5        115.2
             建筑许可(较前月)                                     --         +0.7%
             房屋开工年率(万户)                                 117.5        114.2
             房屋开工(较前月)                                     --         -5.8% 
    1400 加拿大央行利率决议                            --        0.5%         0.5%
    
    10月20日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月15日当周     25.0         24.6
                 四周均值(万人)                                   --        24.925
                 续请失业金人数(万人)            10月8日当周    205.0        204.6
    1230 美国费城联储制造业指数                       10月      正5.3       正12.8 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月        535          533
             成屋销售(较前月)                                   +0.4%        -0.9%
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月      +0.2%        -0.2%  
    
    10月21日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月      +0.2%        -0.2%
                              (较上年同期)                      +1.5%        +1.1%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.2%         持平
                          (较上年同期)                          +1.8%        +1.8%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        8月      +0.3%        -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.3%        -0.1%
    
    10月24日当周
    
    10月24日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  8月        --         +0.3%
    1230 美国全国活动指数                              9月        --        负0.55
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        10月初值      --          51.5
    
    10月25日(二)
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月        --          持平
                        未经季节调整房价指数(较前月)              --         +0.6%
                                房价指数(较上年同期)            +5.0%        +5.0%
    1400 美国消费者信心指数                           10月      102.0        104.1
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                 10月        --           负8
    
    10月26日(三)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    9月初值      --     逆差584.0
             趸售(批发)库存                          9月初值      --         -0.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          10月初值      --          52.3  
                   服务业PMI                                      --          52.3
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        9月        61          60.9
             新屋销售(较前月)                                     --         -7.6%    
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 白云; 审校 戴素萍)

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