美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月19日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 509.6 抵押贷款再融资指数 -- 2,189.8 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 116.5 115.2 建筑许可(较前月) -- +0.7% 房屋开工年率(万户) 117.5 114.2 房屋开工(较前月) -- -5.8% 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 10月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 25.0 24.6 四周均值(万人) -- 24.925 续请失业金人数(万人) 10月8日当周 205.0 204.6 1230 美国费城联储制造业指数 10月 正5.3 正12.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 535 533 成屋销售(较前月) +0.4% -0.9% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 +0.2% -0.2% 10月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.5% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% -0.1% 10月24日当周 10月24日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- +0.3% 1230 美国全国活动指数 9月 -- 负0.55 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.5 10月25日(二) 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)8月 -- 持平 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.6% 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.0% 1400 美国消费者信心指数 10月 102.0 104.1 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 10月 -- 负8 10月26日(三) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差584.0 趸售(批发)库存 9月初值 -- -0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.3 服务业PMI -- 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 61 60.9 新屋销售(较前月) -- -7.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 戴素萍)