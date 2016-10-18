金砖国家：10月18日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.55%，报908.55点。
中国股市：沪综指收升1.4%至逾一个月新高，券商、国企股大涨激活市场人气
中国汇市：人民币微收升脱离逾六年新低，后市贬值空间料有限
香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.73%，报63,782.207点。在美联储官员和通胀数据发出杂乱信号之后，交易商评估美联储升息的可能性。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1825/30，上日收报3.2069/76。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.66%，报44,543.12点；大盘综合指数 收盘上涨0.7%，报51,126.79点。
南非汇市：兰特大涨1.6%，对财长遭指控的担忧减缓
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印度股市：周二涨幅为近五个月中最大，从上日的数月低位反弹,金融股领涨。BSE指数 收盘上涨1.89%，报28,050.88点；NSE指数 收盘上涨1.85%，报8,677.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.72/66.73，上日收报65.00/65.01。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.99%，报986.94点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.57%，报514.03点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.48%，报62.81；卢布兑欧元 升值0.7%，报68.965。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。