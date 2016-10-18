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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 07:20 BJT

金砖国家：10月18日股汇市收盘纵览

路透10月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.55%，报908.55点。

中国股市：沪综指收升1.4%至逾一个月新高，券商、国企股大涨激活市场人气

中国汇市：人民币微收升脱离逾六年新低，后市贬值空间料有限

香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.73%，报63,782.207点。在美联储官员和通胀数据发出杂乱信号之后，交易商评估美联储升息的可能性。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1825/30，上日收报3.2069/76。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.66%，报44,543.12点；大盘综合指数 收盘上涨0.7%，报51,126.79点。

南非汇市：兰特大涨1.6%，对财长遭指控的担忧减缓

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印度股市：周二涨幅为近五个月中最大，从上日的数月低位反弹,金融股领涨。BSE指数 收盘上涨1.89%，报28,050.88点；NSE指数 收盘上涨1.85%，报8,677.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.72/66.73，上日收报65.00/65.01。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.99%，报986.94点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.57%，报514.03点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.48%，报62.81；卢布兑欧元 升值0.7%，报68.965。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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