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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 07:24 BJT

国际油市：OPEC秘书长乐观预测，11月会议有望达成限产协议

路透伦敦10月18日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，该组织下月应该能够达成限产协议，在各国产量水平的问题上不会有太多分歧。

他在伦敦出席石油和货币会议期间对记者表示，如果OPEC成员国能在11月30日的下次会议上达成协议，已承诺参与限产的俄罗斯也不会食言。

“预计所有实施(限产)的必要条件都将及时到位，”巴尔金在会上说。

“我们会作出决定，对此我表示乐观，”他说。

OPEC于9月28日在阿尔及尔会议上同意，将产量限制在3,250-3,300万桶/日范围内，为2008年以来首次减产。

受这项决定刺激，油价 已攀升至每桶54美元附近的年内高位。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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