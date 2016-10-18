国际油市：OPEC秘书长乐观预测，11月会议有望达成限产协议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月18日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，该组织下月应该能够达成限产协议，在各国产量水平的问题上不会有太多分歧。
他在伦敦出席石油和货币会议期间对记者表示，如果OPEC成员国能在11月30日的下次会议上达成协议，已承诺参与限产的俄罗斯也不会食言。
“预计所有实施(限产)的必要条件都将及时到位，”巴尔金在会上说。
“我们会作出决定，对此我表示乐观，”他说。
OPEC于9月28日在阿尔及尔会议上同意，将产量限制在3,250-3,300万桶/日范围内，为2008年以来首次减产。
受这项决定刺激，油价 已攀升至每桶54美元附近的年内高位。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。