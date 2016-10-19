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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--10月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    10月19日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --    卖超7,377
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --    买超4,303
    
    10月20日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                            9月     增加1.5    减少0.39
             全职就业人数(万人)                                    --     增加1.15
             就业参与率                                          64.8%       64.7%
             失业率                                               5.7%        5.6%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月         --    顺差30.25
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       +0.2%       -0.1%
                            (较上年同期)                         -1.2%       -1.6%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月         --      盈余315
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --      盈余210
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --      流入721 
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月       +0.4%       -0.2% 
                 (较上年同期)                                    +4.8%       +6.2% 
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.4%       -0.3% 
                           (较上年同期)                          +4.5%       +5.9% 
    1145 欧洲央行再融资利率                           10月       0.00%       0.00%
                 存款利率                                      负0.40%     负0.40%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月15日当周      25.0        24.6
                 四周均值(万人)                                    --       24.925
                 续请失业金人数(万人)            10月8日当周     205.0       204.6
    1230 美国费城联储制造业指数                       10月       正5.3      正12.8 
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月         535         533
             成屋销售(较前月)                                    +0.4%       -0.9%
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月       +0.2%       -0.2% 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    10月19日(三)
    0200  中国固定资产投资(不含农户)(较上年同期)     1-9月       +8.2%       +8.2%
              规模以上工业增加值(较上年同期)           9月       +6.1%       +6.4%
              社会消费品零售总额(较上年同期)           9月      +10.7%      +10.6%
              国内生产总值(GDP)(较上年同期)         第三季       +6.7%       +6.7%
                               (较前季，经季节调整)              +1.8%       +1.8%
    0830 英国请领失业金人数(千人，较前月)              9月     增加0.7     增加3.0
             按ILO标准计算的失业率             截至8月的三个月    4.9%        4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.3%       +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.3%       +2.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周       512.9         -- 
                抵押贷款再融资指数                              2172.5         -- 
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月       122.5       116.5
             建筑许可(较前月)                                    +6.3%         -- 
             房屋开工年率(万户)                                  104.7       117.5 
             房屋开工(较前月)                                    -9.0%         --  
    1400 加拿大央行利率决议                            --         0.5%        0.5% 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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