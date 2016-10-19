主要国家经济指标预测--10月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,377 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,303 10月20日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加1.5 减少0.39 全职就业人数(万人) -- 增加1.15 就业参与率 64.8% 64.7% 失业率 5.7% 5.6% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差30.25 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.6% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 -- 盈余315 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余210 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入721 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.8% +6.2% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.3% (较上年同期) +4.5% +5.9% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 25.0 24.6 四周均值(万人) -- 24.925 续请失业金人数(万人) 10月8日当周 205.0 204.6 1230 美国费城联储制造业指数 10月 正5.3 正12.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 535 533 成屋销售(较前月) +0.4% -0.9% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 +0.2% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月19日(三) 0200 中国固定资产投资(不含农户)(较上年同期) 1-9月 +8.2% +8.2% 规模以上工业增加值(较上年同期) 9月 +6.1% +6.4% 社会消费品零售总额(较上年同期) 9月 +10.7% +10.6% 国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第三季 +6.7% +6.7% (较前季，经季节调整) +1.8% +1.8% 0830 英国请领失业金人数(千人，较前月) 9月 增加0.7 增加3.0 按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 512.9 -- 抵押贷款再融资指数 2172.5 -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 122.5 116.5 建筑许可(较前月) +6.3% -- 房屋开工年率(万户) 104.7 117.5 房屋开工(较前月) -9.0% -- 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪 审校 王兴亚)