《中国报摘》--中国证券报10月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地推进会议，部署进一步推动东北振兴工作。李克强指出，各部门要对接东北发展需求，加大支持力度，中央财政要支持东北地区提高运转保障能力。选择东南沿海部分省份与东北地区建立对口合作机制。引导中央企业加大与地方合作力度。
* 其他:
--中国保监会重大决策专家咨询委员会周二成立并召开第一次全体会议，旨在进一步提高保险监管决策的科学性、民主性和有效性，增强保险监管工作的透明度。经过认真遴选，保监会聘任刘世锦、李扬等12位专家为首届专家咨询委委员。
--申港证券股份有限公司于中国（上海）自由贸易试验区周二正式开业，这是首家根据CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》）有关协议条款设立的合资全牌照证券公司。申港证券注册资本35亿元人民币，由3家香港持牌金融机构、11家内地机构投资者共同发起设立，其中港资投资额合计12.2亿元人民币，占总股份的34.86%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583