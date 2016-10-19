《中国报摘》--中国证券报10月19日

--中国保监会重大决策专家咨询委员会周二成立并召开第一次全体会议，旨在进一步提高保险监管决策的科学性、民主性和有效性，增强保险监管工作的透明度。经过认真遴选，保监会聘任刘世锦、李扬等12位专家为首届专家咨询委委员。

--申港证券股份有限公司于中国（上海）自由贸易试验区周二正式开业，这是首家根据CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》）有关协议条款设立的合资全牌照证券公司。申港证券注册资本35亿元人民币，由3家香港持牌金融机构、11家内地机构投资者共同发起设立，其中港资投资额合计12.2亿元人民币，占总股份的34.86%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)