《汇市简讯》美元/韩元日内或交投于1120-1130区间

2341GMT * 美元/韩元隔夜进一步下滑，日内或交投于1120-1130区间 * 外资购买入韩股 * 外资周二连续第四日买超韩股，买超1.936亿美元 * 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于1124.6-1127.5，纽约时段收 在1125-1126 * 韩国经济第四季或面临零增长--民间智库(完) (编译 王琛；审校 李爽)