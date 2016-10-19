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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:04 BJT

《汇市简讯》美元/韩元日内或交投于1120-1130区间

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    * 美元/韩元隔夜进一步下滑，日内或交投于1120-1130区间
    * 外资购买入韩股
    * 外资周二连续第四日买超韩股，买超1.936亿美元
    * 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于1124.6-1127.5，纽约时段收
在1125-1126
    * 韩国经济第四季或面临零增长--民间智库(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 李爽)

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