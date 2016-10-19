英国经济：退欧后出现的食品价格涨势将缓和--行业高管

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
虽然跌势比最近几个月放缓，但仍可从中看出折扣零售商Aldi和Lidl之间的价格战，以及四大零售商--乐购(Tesco) 、Sainsbury's 、Asda 以及Morrisons 的竞争。
行业团体IGD的执行长Foanne Denney-Finch表示，如果进口物价真的大幅上涨，食品零售商不大可能一直坚持不涨价。
“不过，他们之间的竞争颇为激烈，意味着许多涨价的幅度会比较温和，”她在IGD年度会议上说。
乐购英国执行长Matt Davies在会上表示，该公司作为市场领跑者，将竭尽全力确保食品通胀“控制在最低限度”，他指出过去两年食品价格已经下滑6%。
“每个人应该都很清楚，通胀对经济、零售企业、制造企业的破坏性，对数以百万计生活拮据的人有多么致命，”他说。(完)
(编译 杜明霞/郑茵 审校 张涛/龚芳)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。