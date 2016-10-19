英国经济：退欧后出现的食品价格涨势将缓和--行业高管

虽然跌势比最近几个月放缓，但仍可从中看出折扣零售商Aldi和Lidl之间的价格战，以及四大零售商--乐购(Tesco) 、Sainsbury's 、Asda 以及Morrisons 的竞争。

行业团体IGD的执行长Foanne Denney-Finch表示，如果进口物价真的大幅上涨，食品零售商不大可能一直坚持不涨价。

“不过，他们之间的竞争颇为激烈，意味着许多涨价的幅度会比较温和，”她在IGD年度会议上说。

乐购英国执行长Matt Davies在会上表示，该公司作为市场领跑者，将竭尽全力确保食品通胀“控制在最低限度”，他指出过去两年食品价格已经下滑6%。

“每个人应该都很清楚，通胀对经济、零售企业、制造企业的破坏性，对数以百万计生活拮据的人有多么致命，”他说。(完)