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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月19日

路透10月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7592
港元 )
    
    美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数 收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点，标普500指数录
得本月来表现最好的一天，此前United　Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个
季度下滑的局面。 
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              134.210     1.61        19174       10.414      -0.63
 中国铝业                            9.420       1.07        7133        2.924       -0.22
 中国移动                            60.380      1.36        256912      93.700      0.43
 中国人寿                            13.090      0.00        189629      20.314      -1.87
 中石油                              69.610      1.27        14511       5.401       0.21
 中石化                              75.000      1.43        21681       5.819       -0.18
 汇丰控股                            38.330      2.54        3085346     59.482      0.82
 中电信                              52.510      1.25        8096        4.074       -0.63
 中国联通                            11.960      -2.69       133760      9.280       -3.23
 兖州煤业                            7.640       0.66        4913        5.928       -0.70
 华能国际                            24.650      2.24        15465       4.782       0.03
 南方航空                            28.400      2.53        2787        4.407       -0.96
 东方航空                            23.570      0.73        2321        3.658       0.21
 中芯国际                            6.150       1.82        43613       0.954       -0.59
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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