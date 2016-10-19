《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7592 港元 ) 美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数 收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点，标普500指数录 得本月来表现最好的一天，此前United Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个 季度下滑的局面。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 134.210 1.61 19174 10.414 -0.63 中国铝业 9.420 1.07 7133 2.924 -0.22 中国移动 60.380 1.36 256912 93.700 0.43 中国人寿 13.090 0.00 189629 20.314 -1.87 中石油 69.610 1.27 14511 5.401 0.21 中石化 75.000 1.43 21681 5.819 -0.18 汇丰控股 38.330 2.54 3085346 59.482 0.82 中电信 52.510 1.25 8096 4.074 -0.63 中国联通 11.960 -2.69 133760 9.280 -3.23 兖州煤业 7.640 0.66 4913 5.928 -0.70 华能国际 24.650 2.24 15465 4.782 0.03 南方航空 28.400 2.53 2787 4.407 -0.96 东方航空 23.570 0.73 2321 3.658 0.21 中芯国际 6.150 1.82 43613 0.954 -0.59 （完） (整理 梁慧仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583