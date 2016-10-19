《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月19日

路透10月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7592 港元 ) 美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数 收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点，标普500指数录 得本月来表现最好的一天，此前United Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个 季度下滑的局面。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 134.210 1.61 19174 10.414 -0.63 中国铝业 9.420 1.07 7133 2.924 -0.22 中国移动 60.380 1.36 256912 93.700 0.43 中国人寿 13.090 0.00 189629 20.314 -1.87 中石油 69.610 1.27 14511 5.401 0.21 中石化 75.000 1.43 21681 5.819 -0.18 汇丰控股 38.330 2.54 3085346 59.482 0.82 中电信 52.510 1.25 8096 4.074 -0.63 中国联通 11.960 -2.69 133760 9.280 -3.23 兖州煤业 7.640 0.66 4913 5.928 -0.70 华能国际 24.650 2.24 15465 4.782 0.03 南方航空 28.400 2.53 2787 4.407 -0.96 东方航空 23.570 0.73 2321 3.658 0.21 中芯国际 6.150 1.82 43613 0.954 -0.59 （完） (整理 梁慧仪)