版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:12 BJT

日本个股：夏普料将发布2016财年集团营业利润约为400亿日圆--日经新闻

路透10月18日 - 据日经新闻报导，夏普料将发布2016财年集团营业利润总计约400亿日圆(3.84亿美元)。

报导称，夏普全年营收料将减少20%，至2万亿日圆左右。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐