《全球主要国家债券发行预告》--10月19日-10月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/19 德国 标售30年期联邦债券 10/19 英国 标售票息1½%、2026年到期的公债 10/20 日本 加强流动性标售 10/20 日本 标售三个月期贴现国库券 10/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值公债 10/20 西班牙 标售债券 10/24 法国 标售国库券(BTF) 10/25 日本 标售20年期政府公债 10/25 美国 发售两年期公债 10/26 美国 发售五年期公债 10/26 美国 发售两年期浮动利率债券 10/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 10/26 德国 标售五年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 戴素萍 审校 张若琪)