《中国重要政经日程》--10月19日-11月28日

--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

--国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年前三季度国民经济运行情况。

--第八届中国对外投资合作洽谈会在北京举行，至21日。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。

*--工业和信息化部总工程师张峰等举行新闻发布会，介绍2016年三季度工业通信业发展情况。

*--海关总署副署长孙毅彪举行新闻发布会，介绍促进加工贸易创新发展和海关特殊监管区域整合优化情况

*--上海合作组织经济论坛2016·北京举行，商务部、上合组织相关领导出席。

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。