《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月19日

*工商时报：

--为防堵银行将存款大量转为保费，保险局将调降责任准备金利率，保费调涨一至两成；其次严禁费差损、调降银行通路佣金；另也新增具高度储蓄性质保单（类定存保单）将调降利率至1.25%、甚至0.75%。预期明年想靠保单赚取比银行定存更高利率，恐怕难上加难。

--秋老虎报到，台电昨日表示，近日气温升高，用电需求大增，加上占总装置容量15%的机组进行岁修，电力备转容量率在周一、周二降至2.80%、2.88%，分创历年10月最低与次低，逼近红灯限电警戒。

--因台星通上路四个月来，只有南向通没有北向通，证交所首度成立100%转投资的国际通公司，昨日正式宣布将于年底前吹熄灯号，台湾证券市场建立跨国股票交易平台的国际通也宣告走入历史。

*经济日报：

--陆客团来台人数缩减，对台湾地标、观光客每到台湾必逛的台北101来说相当有感，根据台北101最新统计，8月以来迄今，登观景台的人数较去年同期减少20%，更比5月到8月期间减少15%还要多，让101必须端出更多新服务，从其他地方揽客上门。

--来自昆山台商的消息显示，大陆国务院会同海关总署与国家税务总局等部会，近期将开放综合保税区内的企业，通过补税措施，即可申请产品内销资格；机器设备、办公处所与用品也可享有免税优惠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。