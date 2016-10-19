《香港报摘》--经济日报10月19日

**头版头条**

--银码低新盘定价趋进取，香港兴业 旗下屯门住宅楼盘＂䨇寓＂推出首张50伙价单，折实尺价1.13万至1.26万港元，贵同区二手楼盘至少三成，面积最小274平方尺开放式单位折实价310万港元，区内二手随即起哄反价。

**其他**

--立法会今天拟就俗称强积金＂核心基金＂的预设投资策略作审议，市料最终可获通过。据资料，市面26只预设产品，只得两只保守基金的收费，较明年出台的预设机制为低，惟回报却跑输通胀。

--越秀地产 公告，于湖北武汉买入一幅可建面积5.5万平方米的土地，作价4.3亿元人民币。公司指，该地皮临近金融机构总部及地铁站，助公司发展中部区域。（完）

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