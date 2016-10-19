《香港报摘》--信报10月19日

**头版头条**

--内地楼市火旺及基建投资加码，推动9月份人民币新增贷款再次超过万亿元人民币。中国央行公布，9月份新增贷款1.22万亿元，高于市场预期的1万亿元，按月增加29%，为今年内第四高。

**其他**

--外资投行对本港楼市预测出现分歧，麦格理预测本港楼价明年再升5%，所以看好地产股；而德银则认为，今次楼市升浪即将结束，建议投资者先行沽货获利。

--内地时装集团江南布衣（新上市编号＂3306＂）今天展开公开招股，发售1.25亿股，招股价介乎6.08至7.73港元，集资7.6亿至9.66亿港元，10月31日挂牌。（完）

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