国际油市：油价上涨，因美国API原油库存减少且OPEC料限产

“美国石油协会(API)原油库存数据已公布...该数据使亚洲市场开盘表现向好，”OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

API周二晚间公布，截至10月14日当周美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三稍后公布官方石油库存数据。

交易员称，油价还受到OPEC秘书长巴尔金都表态的支撑。巴尔金都对11月30日OPEC会议达成减产计划的前景表达了信心。

“我乐观地认为，我们将做出决定，”巴尔金都表示。

Halley表示，除了油市消息之外，“未来24小时还面临很多事件风险”，包括定于0200GMT公布的中国国内生产总值(GDP)数据。(完)

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