国际油市：油价上涨，因美国API原油库存减少且OPEC料限产

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
“美国石油协会(API)原油库存数据已公布...该数据使亚洲市场开盘表现向好，”OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
API周二晚间公布，截至10月14日当周美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三稍后公布官方石油库存数据。
交易员称，油价还受到OPEC秘书长巴尔金都表态的支撑。巴尔金都对11月30日OPEC会议达成减产计划的前景表达了信心。
“我乐观地认为，我们将做出决定，”巴尔金都表示。
Halley表示，除了油市消息之外，“未来24小时还面临很多事件风险”，包括定于0200GMT公布的中国国内生产总值(GDP)数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王颖；审校 戴素萍/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。