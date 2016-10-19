版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:33 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月19日

**上海证券报**

--新三板神州优车定增方案显示，公司拟以每股50元-51元人民币的价格向不超过35名投资者定增不超过1.96亿股，预计募集资金不超过100亿元，所募资金将全部用于神州买卖车业务（神州优车旗下汽车电商平台）的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购(含新车和准新车)等方面。

**证券时报**

--备受行业关注的中国信托登记有限责任公司的筹建正紧锣密鼓推进中。记者获悉，中信登由中债登作为主发起人，联合中国信托业保障基金公司、行业排名靠前且具有行业代表性的优秀信托公司及上海市有关机构出资设立，注册资本金暂定为30亿元。

--中国联通 发布前三季度业绩预告，公司前三季度实现净利润预计约4.9亿元，同比减少约81.8%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐