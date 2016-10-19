《中国报摘》--其他报纸重要消息10月19日

--新三板神州优车定增方案显示，公司拟以每股50元-51元人民币的价格向不超过35名投资者定增不超过1.96亿股，预计募集资金不超过100亿元，所募资金将全部用于神州买卖车业务（神州优车旗下汽车电商平台）的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购(含新车和准新车)等方面。