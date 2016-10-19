《中国报摘》--其他报纸重要消息10月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--新三板神州优车定增方案显示，公司拟以每股50元-51元人民币的价格向不超过35名投资者定增不超过1.96亿股，预计募集资金不超过100亿元，所募资金将全部用于神州买卖车业务（神州优车旗下汽车电商平台）的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购(含新车和准新车)等方面。
**证券时报**
--备受行业关注的中国信托登记有限责任公司的筹建正紧锣密鼓推进中。记者获悉，中信登由中债登作为主发起人，联合中国信托业保障基金公司、行业排名靠前且具有行业代表性的优秀信托公司及上海市有关机构出资设立，注册资本金暂定为30亿元。
--中国联通 发布前三季度业绩预告，公司前三季度实现净利润预计约4.9亿元，同比减少约81.8%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583