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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:46 BJT

《全球汇市》美元自七个月高位回落，英镑回升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0983  1.0978  +0.05  +1.13  1.0860
    美元/日圆            103.82  103.85  -0.03 -13.70  120.30
    欧元/日圆         114.02  114.03  -0.01 -12.61  130.47
    美元/瑞郎            0.9895  0.9893  +0.02  -1.23  1.0018
    英镑/美元            1.2312  1.2296  +0.13 -16.46  1.4738
    美元/加元            1.3092  1.3107  -0.11  -5.40  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7442  6.7421  +0.03  +2.68  6.5680
    澳元/美元            0.7683  0.7662  +0.27  +5.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7221  0.7187  +0.47  +5.80  0.6825
    澳元/日圆         79.790  79.570  +0.28  -8.94  87.620
    新西兰元/日圆     74.980  74.650  +0.44  -8.54  81.980
    英镑/日圆         127.86  127.70  +0.13 -27.85  177.22
    澳元/新西兰元     1.0637  1.0649  -0.11  -0.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/杜明霞/李爽/王丽鑫  审校 张涛)

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