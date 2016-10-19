《中国已公布新股发行上市日程表》--10月19日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 10/19 沪 塞力斯 732716 1,274 26.91 22.98 安信证券 10/21 10/19 深 佳发安泰 300559 1,800 17.56 22.99 信达证券 10/21 10/20 深 中富通 300560 1,753 10.26 22.99 东莞证券 10/24 *10/21 深 理工光科 300557 不超过1,400 13.91 22.99 申万宏源 10/25 10/25 沪 海天精工 780882 5,220 -- -- 中信证券 10/27 10/25 深 富森美 002818 4,400 -- -- 国金证券 10/27 10/26 沪 吴江银行 732323 11,150 -- -- 华泰联合 10/28 10/26 深 丝路视觉 300556 2,780 -- -- 中信证券 10/28 10/27 沪 快克股份 732203 2,300 -- -- 中银国际 10/31 *10/27 深 贝达药业 300558 4,100 -- -- 中金公司 10/31 11/2 沪 上海银行 780229 60,045 17.77 8.26 国泰君安 11/4 申万宏源 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 深 集智股份 1,200 14.08 22.99 中泰证券 -- 沪 能科股份 2,839 7.54 22.97 东方花旗 -- 深 万集科技 2,670 12.25 20.91 东北证券 -- 沪 五洲新春 5,060 8.80 22.96 国海证券 -- 深 和科达 2,500 8.29 22.98 国金证券 -- 深 黄山胶囊 2,167 13.88 22.98 国元证券 -- 沪 杭州银行 26,175 14.39 10.23 中金公司 -- 沪 电魂网络 6,000 15.62 18.16 国金证券 -- 沪 新华网 5,190.2936 27.69 22.99 中金公司 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)