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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 09:29 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--10月19日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     10/19    沪    塞力斯    732716       1,274     26.91     22.98    安信证券 10/21
     10/19    深    佳发安泰  300559       1,800     17.56     22.99    信达证券 10/21
     10/20    深　　中富通　　300560　　　 1,753     10.26     22.99    东莞证券 10/24
    *10/21    深    理工光科  300557    不超过1,400  13.91     22.99    申万宏源 10/25
     10/25    沪    海天精工  780882       5,220      --         --     中信证券 10/27 
     10/25    深    富森美    002818       4,400      --         --     国金证券 10/27
     10/26    沪　　吴江银行　732323　　　11,150　　　--         --     华泰联合 10/28
     10/26    深　　丝路视觉　300556       2,780      --         --     中信证券 10/28
     10/27    沪　　快克股份　732203　　　 2,300      --         --     中银国际 10/31
    *10/27    深    贝达药业  300558       4,100      --         --     中金公司 10/31 
     11/2     沪    上海银行  780229      60,045     17.77      8.26    国泰君安 11/4
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申万宏源
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    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　  5,528　　　 --         --      中德证券　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     --     深    集智股份  1,200      14.08      22.99    中泰证券 
     --     沪    能科股份  2,839       7.54      22.97    东方花旗 
     --     深    万集科技  2,670      12.25      20.91    东北证券
     --     沪    五洲新春  5,060       8.80      22.96    国海证券
     --     深    和科达    2,500       8.29      22.98    国金证券
     --     深    黄山胶囊  2,167      13.88      22.98    国元证券 
     --     沪　　杭州银行 26,175      14.39      10.23    中金公司
     --     沪    电魂网络  6,000      15.62      18.16    国金证券
     --     沪    新华网   5,190.2936  27.69      22.99    中金公司 
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 曾祥进)

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