《香港报摘》--其他报纸重要消息10月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--莎莎国际 在十一黄金周期间销售额胜预期，公司主席兼行政总裁郭少明称，期望第四季在节日气氛带动下，销售额能维持。
--中移动香港昨宣布，与华为香港建立LTE-Advanced Pro网络战略合作关系，冀通过华为的4.5G技术及全方位网络解决方案，把TD-LTE及FDD-LTE两大现有的4G融合网络全面升级至4.5G网络，为日后发展5G网络铺路。
**苹果日报**
--恒基地产 长沙湾新盘＂南昌一号＂昨开售50伙，虽然收票超额7.8倍，惟首日沽约28伙，仅售超过一半。
**东方日报**
--澳洲富豪帕克（James Packer）旗下皇冠度假集团（Crown Resorts） 18名员工在中国被扣查事件持续发酵。皇冠员工被扣查事件曝光数小时后，澳门最少有三家博彩中介人即时叫停与内地贵宾赌客的会晤接洽。
**文汇报**
--大新银行 宣布，推出实际年利率最低1.28%税务贷款优惠。银行产品部总经理及主管邓子健指税贷毛利微薄，低息可帮助银行争取优质客户，现时息率已十分优惠，不会再下调利率。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583