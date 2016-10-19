《香港报摘》--其他报纸重要消息10月19日

**明报**

--莎莎国际 在十一黄金周期间销售额胜预期，公司主席兼行政总裁郭少明称，期望第四季在节日气氛带动下，销售额能维持。

--中移动香港昨宣布，与华为香港建立LTE-Advanced Pro网络战略合作关系，冀通过华为的4.5G技术及全方位网络解决方案，把TD-LTE及FDD-LTE两大现有的4G融合网络全面升级至4.5G网络，为日后发展5G网络铺路。

**苹果日报**

--恒基地产 长沙湾新盘＂南昌一号＂昨开售50伙，虽然收票超额7.8倍，惟首日沽约28伙，仅售超过一半。

**东方日报**

--澳洲富豪帕克（James Packer）旗下皇冠度假集团（Crown Resorts） 18名员工在中国被扣查事件持续发酵。皇冠员工被扣查事件曝光数小时后，澳门最少有三家博彩中介人即时叫停与内地贵宾赌客的会晤接洽。

**文汇报**

--大新银行 宣布，推出实际年利率最低1.28%税务贷款优惠。银行产品部总经理及主管邓子健指税贷毛利微薄，低息可帮助银行争取优质客户，现时息率已十分优惠，不会再下调利率。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘