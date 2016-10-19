建信期货：中国期指成交持仓比大幅增加

昨日市场大幅反弹，盘中热点板块密集涌现。其中，新能源车相关概念板块以及中字头概念股颇受资金青睐，涨幅领先。指数在大盘股的带动下不断攀升，最终上证指数收复周一跌幅，并且弥补了上月指数留下的大缺口，收3,083.88点涨1.4%。期市上，各品种合约均收涨，当月合约较现货贴水幅度维持低位。随着交割日的临近，当月合约贴水幅度将持续收敛。