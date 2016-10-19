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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:49 BJT

建信期货：中国期指成交持仓比大幅增加

以下内容节选自10月19日的《期货日报》：

昨日市场大幅反弹，盘中热点板块密集涌现。其中，新能源车相关概念板块以及中字头概念股颇受资金青睐，涨幅领先。指数在大盘股的带动下不断攀升，最终上证指数收复周一跌幅，并且弥补了上月指数留下的大缺口，收3,083.88点涨1.4%。期市上，各品种合约均收涨，当月合约较现货贴水幅度维持低位。随着交割日的临近，当月合约贴水幅度将持续收敛。

　　综合来看，昨日市场大涨带动期现两市投资者交投热情提升。目前上证指数已经涨至年线附近，继续上涨突破年线压力位需要热点板块的配合。若热点板块仅一日游，指数继续上行动能不足，涨幅将有限。若能带动其他板块，市场上涨空间将就此打开。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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