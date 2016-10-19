期货日报：旺季近尾声，钢矿跟涨乏力

十一长假过后，黑色金属板块迎来“银十”需求旺季，板块期货主力合约节后均迎来显着上涨，其中螺纹钢、热轧1701合约周涨幅分别达5%和6%，一改节前窄幅跌势。此外，叠加10月唐山再度限产导致钢企提前补充原料库存的影响，原材料端周内涨幅继续强于成品材，其中铁矿石1701合约周涨幅为6.4%。旺季需求普遍得到市场认可，期货市场增仓明显，同时现货价格亦在市场成交的带动下节节攀升，华东地区螺纹钢现货节后涨幅在60—90元/吨，热轧现货上涨波及范围更广，全国普涨40—90元/吨。综合来看，进入10月中下旬，旺季临近尾声，钢材以及铁矿石价格难有更大的上涨空间，预计随着钢企补库结束以及外矿发货和到货保持扩张，铁矿石将率先回落。