期货日报：旺季近尾声，钢矿跟涨乏力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下内容节选自10月19日的《期货日报》：
十一长假过后，黑色金属板块迎来“银十”需求旺季，板块期货主力合约节后均迎来显着上涨，其中螺纹钢、热轧1701合约周涨幅分别达5%和6%，一改节前窄幅跌势。此外，叠加10月唐山再度限产导致钢企提前补充原料库存的影响，原材料端周内涨幅继续强于成品材，其中铁矿石1701合约周涨幅为6.4%。旺季需求普遍得到市场认可，期货市场增仓明显，同时现货价格亦在市场成交的带动下节节攀升，华东地区螺纹钢现货节后涨幅在60—90元/吨，热轧现货上涨波及范围更广，全国普涨40—90元/吨。综合来看，进入10月中下旬，旺季临近尾声，钢材以及铁矿石价格难有更大的上涨空间，预计随着钢企补库结束以及外矿发货和到货保持扩张，铁矿石将率先回落。
本年度钢材需求旺季进入收尾阶段，预计后期钢价上涨空间有限，但目前来看，供给侧改革叠加钢厂检修等因素仍然对目前钢价构成支撑，预计短期钢价震荡运行为主。而铁矿石面临的下行风险较大，钢企维持开工下滑叠加限产补库结束，将为空头操作带来较好的入场时机。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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