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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 08:54 BJT

中信期货：郑棉将迎来新一轮爬坡周期

以下内容节选自10月19日的《期货日报》：

2015/2016年度，国内棉花市场经历了V形走势，市场情绪由极度悲观向乐观转变。

　　我们认为，从周期角度分析，2016年3月、4月棉花价格成功筑底，新的棉花周期开始启动。2016/2017年度棉花价格重心将逐步上移，但在市场情绪和预期转变的情况下，棉花市场出现单边走势的概率降低，振荡将是主旋律。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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