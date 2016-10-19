中信期货：郑棉将迎来新一轮爬坡周期

2015/2016年度，国内棉花市场经历了V形走势，市场情绪由极度悲观向乐观转变。

我们认为，从周期角度分析，2016年3月、4月棉花价格成功筑底，新的棉花周期开始启动。2016/2017年度棉花价格重心将逐步上移，但在市场情绪和预期转变的情况下，棉花市场出现单边走势的概率降低，振荡将是主旋律。(完)