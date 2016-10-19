瑞达期货：郑糖多头强劲，后期有望加速上行

以下内容节选自10月19日的《期货日报》：

郑糖1701合约最近几个交易日维持小幅振荡攀升走势，K线上均表现为阳K线，说明市场继续累积多头能量。布林通道开口继续向上扩张，价格靠近通道上轨运行，多头主导期货价格。

操作上，背靠6750元/吨做多，以6660元/吨为止损位，短期目标6990元/吨。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)