港报财经评论：聚焦季绩期，捕捉绩优股--经济日报10月19日

聚焦季绩期，捕捉绩优股/ 林瑞芬

恒指昨收23394点，升1.6%；国指收报9720点，升1.9%。大市成交缩减至599亿元，市况是否已回勇，不宜过早下定论。

大市挟升，只是回复好淡势平衡之局，技术上，恒指反弹若上不回24000点，国指未上到10000关，仍是争持之局。

争持不紧要，最怕是失惊无神急插，像周一内地B股指数。美股在转折点中，要步步为营。美国联储局主席耶伦上周言论虽为鸽词，但联储局副主席费沙最新发表讲话，警告低利率风险，低利率可能会导致更长期、更严重的衰退，令经济更加脆弱不堪，甚至还可能威胁金融稳定。费沙说完此番话后，美股周一即下挫。股民对加息一事，还应敏感些，尽早作出准备。部署调整资产投资组合，还可见通过债市的相对抛售浪。据彭博巴克莱全球综合指数，10月初以来的这两个星期，全球负利率债券总量同比跌幅扩大到13%，至10.4万亿美元。

道指在18000左右，标普在2120左右支持位附近争持，同样的形势见于港股，恒指在23000至23100，国指在9500左右，企稳与否，息率及滙率是目前的主导因素，有待趋向明朗化。

大市处于争持之势下，见步行步，上周以来不为大市所累的中资股份，明显是汽车股，长城汽车（02333）昨收报8.99元，升6.4%；华晨中国（01114）收报9.56元，升5.4%；比亚迪股份（01211）升4.1%，收报51.95元。说到底，投资者在不确定性大势中，捉紧确定性相对强的股份，第三季在汽车销售增长强势下，多数汽车股必有佳绩。中资汽车股升势不单是在港股市场，观察长汽A股（沪：601633）亦升3.8%。个股而言，还有笔者曾点评的中芯国际（00981），近周也不为跌市所累，与汽车股有共通点，就是中芯早前也作出第三季度收入增长及毛利率水平指引，昨收报0.96元，升2.1%，亦步亦趋挑战1元非难事，中期上望1.2元。

H股中，其实晨鸣纸业（01812）上周已率先发盈喜，预告第三季净利润介乎5.5亿至6.6亿元（人民币．下同），按年增长90%至1.3倍，料每股盈利介乎0.27至0.32元。若以截至今年9月底止9个月计，归属于上市公司股东净利润介乎15亿至16亿元，按年增长1.7至1.9倍，料每股盈利介乎0.72至0.77元。

造纸行业经过6年多的供给侧改革淘汰落后产能，目前行业供需基本平衡。受益于行业集中度提升，大型纸企规模效应渐显现，在某些纸种具备定价权，上半年白卡等纸数度提价，同时纸浆原材料成本下降，造就晨鸣今年来盈利不断攀升。近期公司多次发布涨价函：7至8月起铜版纸分别提价100元/吨，8月26日起白卡、铜版卡纸提价300元/吨，9月26日起白卡、铜版纸提价200元/吨。此外，公司顺应行业黄金开展期，不断加大对融资租赁业务投入，融资租赁已成为公司新的盈利增长点，并带动业务创新。湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目现已进入调试阶段，将成为新的效益增长点。

今年底前，业绩增长点尚稳，已见晨鸣A股（深：000488）本周初率先突破今年来所筑阻力关键9.5元，昨收报9.75元，A股势突破更上层楼，预料H股有力跟随。附图所见，晨鸣稳守50天綫，已明显较国指强势，后市如守稳7.2港元，可挑战8港元甚至2010年高位近8.3港元，昨收7.66港元。

近周逆市攀升的有＂双铁＂--铁建（01186）及中铁（00390）。先看图势，股价早过大市于8月筑顶回落，现早于大市反弹回升，升穿50天綫。相信两大原因，一是猜测内地出招房控之后只有积极推动基建的投资增长方能平衡风险，而加快推动PPP（公私营合作）项目亦有助基建。二来，预计＂双铁＂的季绩可稳步增长，且持续至明年。据最新公布，铁建今年首三季新签合同6,790.3亿元，同比增长22%，为近5年来最高增速，公司定单情况大幅改善。分季度来看，第1季、第2季及第3季分别实现新签工程合同增长15.5%、20.7%及32.4%，季度增速逐季提升。此外，公司今年来新签PPP定单金额1,777亿元，按年增长2.35倍，公司的PPP项目大部分都是优质可运营的，PPP项目的执行有助公司收入维持增长。

中铁今年首3季新签合同额同比上升32%至7,262亿元。第3季新签合同额上升40%，较首季升幅16%及第2季升幅43%提速，主要由基建建设及勘察设计与谘询服务所带动。基建建设业务新签合同增幅为64.3%，而其中市政及其他业务，包括轻轨及PPP业务升幅为79%。铁建股价后市如稳守9港元，料上探10.5港元，中铁筑大底近5.5至5.6港元，料升至6.4至6.5港元附近才会遇上较大阻力。（完）

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