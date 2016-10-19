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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 09:00 BJT

国泰君安期货：动力煤现货上涨仍有动能，因供不应求且库存低

以下内容节选自10月19日的《期货日报》：

近期，动力煤现货价格突破600元/吨的重要压力位，尽管市场对煤炭供应放开有所担忧，认为供应放开后动力煤价格承压，但笔者认为，后续上涨可期。

　　2016年动力煤价格的上行与国家进行供给侧改革有较大关系，特别是5月之后，全国所有煤矿按照276个工作日规定组织生产，即直接将现有合规产能乘以0.84(276个工作日除以原规定工作日330天)的系数后取整，作为新的合规生产能力。从政策执行的效果来看，2016年全国原煤产量大幅下降，最近数月全国原煤产量下降超过10%。减产提振价格，2016年动力煤价格上涨明显。以秦皇岛5500大卡动力煤为例，由350元/吨上涨至当前的605元/吨。在价格上涨的过程中，原煤产量和铁路发运量不升反降，说明本轮产量的下降是由于政策性的减产，而非基于经济利益考虑的企业自行收缩。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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