国泰君安期货：动力煤现货上涨仍有动能，因供不应求且库存低

2016年动力煤价格的上行与国家进行供给侧改革有较大关系，特别是5月之后，全国所有煤矿按照276个工作日规定组织生产，即直接将现有合规产能乘以0.84(276个工作日除以原规定工作日330天)的系数后取整，作为新的合规生产能力。从政策执行的效果来看，2016年全国原煤产量大幅下降，最近数月全国原煤产量下降超过10%。减产提振价格，2016年动力煤价格上涨明显。以秦皇岛5500大卡动力煤为例，由350元/吨上涨至当前的605元/吨。在价格上涨的过程中，原煤产量和铁路发运量不升反降，说明本轮产量的下降是由于政策性的减产，而非基于经济利益考虑的企业自行收缩。(完)