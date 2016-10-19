港报财经评论：重越50天线，大市危转机?--信报10月19日

重越50天线，大市危转机?/ 陆文

在欧美与中国即将公布连串上月及第三季最新经济数据前夕，中港股从低位回升，在内地9月人民币新增贷款1.22万亿元胜预期下，料持续适度放宽，加上为楼市降温及促使较多资金回流A股，上证A股指数短期似有挑战年内高位趋势。中国今天公布第三季国内生产总值（GDP）及工业增加值等数据，且看能否带动中港股市持续走强。恒生指数经过两日下试23000点后，昨天收市报23394点，升1.55%或356点，并重返50天线（23273点）之上，国企指数在一众内险内银及强势股完成调整下回升，收报9720点，升1.88%，与AH股相关的ETF有短期破顶之势，大市全日成交599亿元，较上日回升。大市看似短期正处好淡敏感争持区，足以引发另一次可观的升跌波幅，早前在23000点增持的建议，期待能为读者带来不错炒上落的回报。

不同板块有其炒上藉口，早前受中央调控措施拖累而调整的内房股，在中国海外（00688）公布第三季经营溢利达83.2亿元，刺激股价升4.9%；华润置地（01109）及融创中国（01918）分别有3.35%及3.1%升幅。近期成大行推介新贵的基建铁路板块，上日已提及将受惠中央加推PPP引入民间资金，一众铁路基建股造好，中铁（00390）升4.5%、中交建（01800）涨4%及中车时代（03898）上扬3.3%，正好反映上日指出资金不散有利港股之言。

中港汽车股板块在连串政策刺激下续强，商务部指今年全国汽车销售加速，麦格理看好长汽（02333），并予跑赢大市评级，目标14.2元，刺激股价升6.4%；高盛指比亚迪（01211）过去5年投入50亿元人民币研发单轨列车系统，并于年底推出新的插入式混能车，维持买入评级，股价看61.93元。该股昨收报51.95元，升4.2%。比亚迪电子（00285）、超威动力（00951）及天能动力（00819）分别有2.87%、2.73%及2.5%升幅。

第三季表现强势的濠赌股，受澳洲赌场皇冠集团18名员工在内地被扣查引发的疑虑，包括短期会直接影响澳门贵宾厅及高端中场业务，但美银美林认为属个别事件，与去年中扣查37名南韩赌场职员及内地代理相类似，打击赌客流向外国，反有利澳门赌业。这观点与熟悉澳门赌业的行内人士意见颇接近，但短期澳门中介人亦会有所收敛。而中国一如在其他行业善用其庞大市场及消费能力，作为争取任何政治谈判的注码，有人便提出阴谋论，指今次打击赌客只是报复澳洲多番在中资企业收购澳洲电力项目受阻。

事实上，配合澳门第三季博彩收入按季增7.7%，连同十一黄金周每日平均10亿澳门元，均较去年为佳，市场估计10月份博彩收入按年升7%，正好令上日被大量沽空的濠赌股乘势反弹，银娱（00027）收30.1元，升2.73%、金沙中国（01928）收34.15元，升0.89%、新濠（00200）收9.82元，升2.83%及美高梅（02282）收13.4元，升3.4%，却未摆脱稍后季度性淡静下进入巩固期的预测。

两只股价裂口上升的异动股值得谈论。YGM贸易（00375）拥有颇受内地高档消费者锺情的Aquascutum品牌，拟出售及签订谅解备忘录，涉及代价约1.2亿美元（约9.31港亿元）或上下调幅不多于500万美元，刺激股价高开九成至7.5元，收报6.4元，升62.85%，市值涨至10.62亿元。如出售顺利完成则现价合理；公司上年度业绩盈转亏达8787万元，已出售新蒲岗工厦物业套现6680万元，面对市场竞争大及经营困难，这类传统中介贸易者要变卖家当是大势所趋，投资者可寻找一些持资产折让大的中小型公司吃大茶饭，但予人有守株待兔感觉。

另一只老牌基金工业股ASM太平洋（00522），犹记得近20年前笔者作为分析员曾带一批欧洲基金作公司探访，不过其作为全球主要SMT设备供应商，其他引线框架及覆晶焊接机只能带来稳定收益，毛利率改善成提升盈利主力，却缺乏新增长点。不过，数年前其透过收购，并强化覆晶市场产品组合，至于双镜头摄像及3D立体感应设备有助主攻其CIS设备市场。瑞银昨天把其评级调升至买入，目标价为85元，刺激股价高见75元，收报72.15元，抽高9.48%，寻找这类不断追求新产品突破的老牌公司，较前者实际得多，是从旧经济朝向新经济的必选路向。（完）

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