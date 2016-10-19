港报社评：港人不感幸福，岂止因房屋交通--经济日报10月19日

有调查指本港经济虽发展迅速，但港人却愈益不快乐，主因可说是一个＂挤＂字，即住房太贵太细、交通太挤等。惟报告内容以外的上流难，及政治陷困，恐怕是更难纾解的不快源头。

据智经研究中心有关香港人幸福度的研究，香港过去十五年经济（GDP）虽累增了56.9%，但以其蒐集数据的11个范畴合计，港人幸福指数同期仅升0.4%，更自2010年后每况愈下。个中关键，是房屋与交通恶化。

尤其严重的是房屋，有关指数在期内大跌96.9%。市民对此自有切肤之痛，楼价固如脱缰野马，2015年私楼价格较2000年大升逾230%，较2003年低位更飈逾4倍，令楼价与住户每年入息中位数之比达到14.8倍，即不吃不喝、一文不花亦要储钱近15年才能置业；租金占住户每月收入中位数亦达46.8%。更不要说愈来愈多迷你户、劏房，令市民住房支出大增，居住质素却下降，如何能快乐？

要纾解房困，最根本是多拓地、多起楼，方有望能理顺楼价与租金，以至居住空间，但此却偏步步维艰，遇上太多阻力。各方若以市民福祉为念，实应有商有量，莫以反对立场先行。港府更应加快填海的研究与谘询，以能尽快提供大面积的新开发土地。

交通是研究报告中第二个主要拖倒幸福指数的原因，该分项指数期内大跌44.4%。此主要是车辆增长太快、抛离道路的兴建，令交通挤塞问题愈来愈严重，如中区等重灾区更甚。其次便是公共交通服务质素下跌令投诉大增。

交通挤塞是老问题，香港交通政策以铁路主导，并因应重整公共交通工具路綫，惟香港始终车太多，尤其当中逾7成是私家车。据过去经验，增加私家车首次登记税与牌费对改善挤塞无甚效果，港府应更积极考虑电子道路收费计划、严格打击停车等候等。

惟除了研究报告中涵盖的因素外，港人日益不快乐恐怕至少还有两个主因。其一，是社会上流减慢，年轻人看不到爬升社会阶梯的希望，因而不满以至走向激进。其二，是政治陷困，如普选落空、立法会对峙与冲突激化、行政立法关系恶化、社会日趋撕裂等，令港人日感无力与失望。

房屋与交通问题都难解决，但总算具体及有缓解的方向，但上流难与政治陷困却属结构问题，极难拆解，香港人要真正重新提升幸福感恐怕不易。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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