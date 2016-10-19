港报社评：政府不按牌理出牌，宣誓风波诉诸官司--明报10月19日

新一届立法会宣誓风波，演变至当局以行政长官和律政司名义提出紧急司法覆核，寻求推翻立法会主席梁君彦批准梁颂恒和游蕙祯再宣誓，并申请临时禁制令，禁止两人再宣誓。法官批出司法覆核许可，但是拒绝批出临时禁制令。今日梁、游会否宣誓，须视乎事态发展。由于事态进入司法程序，势必成为旷日持久的官司，最终结果或许到终审法院的裁决才见分晓。此案不仅涉及梁颂恒和游蕙祯两人的立法会议员资格，政府以这个方式介入立法会事务，更是回归以来仅见，将会产生深远影响。

这宗案件的理路，超逾了历来熟知的香港内部运作。立法会与政府关系密切，因为《基本法》规定行政机关要向立法机关负责，立法会行使职权制订法律、审核通过财政预算、批准税收和公共开支，以至对政府工作提出质询等，实际上就是立法会与政府互动。历来，政府提交各种事务给立法会待议待决之后，相关运作和处理就成为立法会内部事务，政府除了游说议员支持，未见直接介入。

今次立法会议员宣誓，监誓的立法会秘书长陈维安裁决梁颂恒和游蕙祯的宣誓无效，昨午立法会主席梁君彦宣布梁、游二人若提出书面申请，今日可再宣誓。因此，到昨日傍晚政府向法庭申请司法覆核许可之前，此事都停留在立法会内部事务阶段，梁君彦寻求按其职权范围处理。政府提出司法覆核，客观上介入了立法会内部事务，特别是此事涉及两名议员的资格，情况逾乎所有人的经验范围。此事对政府与立法会的关系，对司法机关卷入行政机关和立法机关的争议，对一贯以来行政、立法、司法各自运作的影响等，都值得关注。

从已知和可见情况，当局以历来未见的力度，阻挠梁颂恒和游蕙祯成为可以行使职权的议员，显示当局视此次事件并非一般事务争议，而是触及国家层次的根本性问题。梁颂恒和游蕙祯虽然在政坛的日子屈指可数，但是两人出格的言行十分吸引眼球，由他们所谓＂香港民族＂挂嘴边，不反对＂港独＂，到在庄严的议事堂宣誓时展示＂HONG KONG IS NOT CHINA＂旗帜；把China发音说成＂支那＂、游蕙祯并以粗口侮辱中国和全体华人等，他们的政治路线、立场十分清晰，就是不认同中国，许多人对此解读为要把香港从中国割离出去。

过去一星期，梁颂恒和游蕙祯的辱国辱华言论，在香港社会激起愤慨，内地个别官方喉舌的言论则透析着一股怒气。事实上，梁、游两人的说法太离谱了，然后以＂鸭脷洲乡音＂，所谓＂HONG KONG IS NOT CHINA＂仅是事实陈述、毋关＂港独＂等说辞，意图开脱；他们以为这样的自说自话，就可以蒙混过关，简直是侮辱港人智慧。司法覆核官司将如何了结，尚待观察。不过，当日提名参选立法会选举之时，当局以签署确认书未能阻止推动分离主义的人当选，观乎一个多月来梁颂恒和游蕙祯的言行，设若完成宣誓，议会将有两名摆明车马要把香港拉出去的议员，看来这是迫使当局抉择，促成不按牌理出牌的考虑。

梁颂恒和游蕙祯言行令人愤慨，其他非建制议员的表现，则使人警觉香港到底发生了什么事？梁颂恒和游蕙祯算是年轻，不知道天高地厚，但是非建制议员都是成年人，在政坛或各个专业领域打滚了多年，对于梁、游辱国辱华的大是大非言论，竟然解读为＂幽默＂、＂不智＂、＂所说China是指瓷器＂而已等等，包庇梁颂恒游蕙祯，意图保护两人过关。对于非建制议员的这种取态，很多人感到迷惑，难道他们与梁颂恒游蕙祯都是一丘之貉？他们要把香港带往什么方向？或许，当局的处理也考虑到这些情况。

今日立法会复会之时，正常情况下将起码有黄定光、姚松炎和刘小丽3名议员重新宣誓，期望特别是刘小丽顺利过关，成为可以行使职权的议员，为市民服务。刘小丽要求立法会秘书处给指引，宣誓时＂停几多秒叫太慢、几多秒叫恰当＂云云；其实，宣誓是庄严的事，在香港大家都尊敬法庭，刘小丽只要想一想，设若她在法庭宣誓，法官会接受逐字、逐句停顿的宣誓吗？这种＂行为艺术＂适宜在其他地方＂表演＂，严肃对待宣誓和议事堂，应该是立法会议员的基本取态。期望今日宣誓很快完成，立法会随即进入议事程序。（完）

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