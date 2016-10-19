金属期市：伦铜连续第三天持稳，交易员等候中国数据出炉

拜政府支出和房市热络所赐，中国第三季经济增长料持稳在6.7%，但民间投资下滑、债务升高及房地产修正的风险令政府和全球投资人不安。

美国9月消费者物价录得五个月最大同比涨幅，因汽油和房租大涨。这显示通胀稳步上升，可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续迈向12月升息。

中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值。

必和必拓 周三表示，见到大宗商品市场复苏的迹象，但警告称在中国钢铁消费强于预期下，供应仍大于需求。

伦敦金属交易所(LME)周二的交易商持仓报告显示，期铜总净多仓上周五降至36,019口，前一周为净多仓38,602口。(完)

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