金属期市：伦铜连续第三天持稳，交易员等候中国数据出炉

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
拜政府支出和房市热络所赐，中国第三季经济增长料持稳在6.7%，但民间投资下滑、债务升高及房地产修正的风险令政府和全球投资人不安。
美国9月消费者物价录得五个月最大同比涨幅，因汽油和房租大涨。这显示通胀稳步上升，可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续迈向12月升息。
中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值。
必和必拓 周三表示，见到大宗商品市场复苏的迹象，但警告称在中国钢铁消费强于预期下，供应仍大于需求。
伦敦金属交易所(LME)周二的交易商持仓报告显示，期铜总净多仓上周五降至36,019口，前一周为净多仓38,602口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 徐文焰/杜明霞)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583