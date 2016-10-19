中国金融：金融创新不能盲目进行，不轻易涉足不熟悉及不擅长领域--金融时报

路透北京10月19日 - 中国金融时报周三刊登评论员文章称，在银行业改革中，金融创新不能盲目进行，要把防范风险贯穿于金融创新的全过程。在产品设计上强化风险管控，全面评估创新产品收益与成本的对称性，不轻易涉足不熟悉、不擅长的领域。

文章指出，加大创新力度，提高服务实体经济的效率，银行业应围绕经济发展的薄弱环节开展创新，重点加强对小微企业、“三农”、保障性住房建设以及在建工程等方面的信贷支持，确保对这些领域持续较快的信贷投入。

“当今中国正处在由大向强的‘关键一跃’，当此时刻，要更好地发挥金融的助力作用，就要不断深化金融改革，在改革中闯过一个个‘娄山关’、‘腊子口’。”文章认为。

文章称，银行业应围绕经济发展的薄弱环节开展创，针对小微企业传统抵押品不足的特点，尝试无形资产质押、单据质押等保证方式；三农方面，则研究推广林权、农村土地承包经营权、宅基地使用权、海域使用权“四权”抵押贷款方式，特别是要以中央放活土地经营权为契机，在土地经营权抵押贷款方面先行先试。