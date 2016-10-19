《路透晚报》--10月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济“稳”字当头，惟房地产掣肘明年政策需未雨绸缪

中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。

--中国财政：前三季度收不抵支赤字1.46万亿元，四季度财政收入形势依然严峻

中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。

--中国经济：推进东北经济企稳向好，出台深化东北国企改革方案--总理

中国国务院总理李克强表示，推进实施东北经济企稳向好举措，要推动国企深化改革，加快转型升级，出台深化东北国企改革方案，支持央企开展混合所有制改革试点；发展民营经济，增强企业信心，选择优质项目，实施政府和社会资本合作模式。

--路透专访：中国积极财政政策比预想更积极，实际赤字率接近5-6%--专家

在中国经济下行压力不减，货币政策效应递减的现状下，寄望积极财政政策更积极的呼声渐高，对此中国财政科学研究院院长刘尚希表示，今年积极财政政策实际上比看到的更积极，按宽口径的赤字率实际已经达5-6%，而明年的财政收支压力会更大。

--中国经济：财政部紧急摸底地方债务，首次涉及国企和事业单位情况--财新

中国国内媒体--财新网报导，近期财政部向各地财政厅下发紧急文件，要求各地统计融资平台公司债务等数据，并于10月20日左右前通过债务系统上报。

--《焦点》中国企业称要加大投资来抵消成本上升影响

官方投资数字也许不算太好，但出口商在中国最大贸易盛会上表示，他们正向机器人、工业自动化和新产品开发领域投入更多资金，以抵消成本的上升的影响。

--中国金属：从严控制铜、电解铝等新建冶炼项目，适度控制黄金产能扩张--工信部

中国工信部称，考虑到中国原料对外依存度不断上升，在有色金属需求增速下降和能源环保压力不断增大的情况下，要从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，适度控制黄金产能扩张。

--中国经济：发改委批复新建连云港至徐州铁路等两项目，总投资333亿元

中国国家发展和改革委员会批复新建连云港至徐州铁路以及内蒙古海拉尔至满洲里公路两项目，前者投资为281.7亿元人民币，后者约51.4亿元，合计总投资达333.1亿元。

--中国经济：三季度就业景气度企稳回升，行业和区域分化显突出--报告

中国智联招聘和中国人民大学合作撰写报告显示，三季度中国经济运行总体保持稳定，国内劳动力市场继续保持需求大于供给的局面，景气程度企稳回升，行业和区域分化仍显突出。

【金融】

--中国金融：金融创新不能盲目进行，不轻易涉足不熟悉及不擅长领域--金融时报

中国金融时报刊登评论员文章称，在银行业改革中，金融创新不能盲目进行，要把防范风险贯穿于金融创新的全过程。在产品设计上强化风险管控，全面评估创新产品收益与成本的对称性，不轻易涉足不熟悉、不擅长的领域。

--中国基金：绿地金融联合发起设立50亿元母基金，拟设股权投资基金

中国大型房企绿地控股旗下绿地金融投资控股集团宣布，近日其联合吴江太湖新城管委会、苏州市吴江东方国有资本投资经营公司合资发起设立太湖新城绿地东方母基金，管理规模达50亿元人民币。

--中国基金：华夏基金与罗素投资进行排他战略合作，将布局FOF

中国大型基金公司--华夏基金宣布，携手罗素投资进行排他战略合作，将通过创新型研究小组，就资产配置、基金研究等方面进行深度合作，联合布局基金中基金（FOF）。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行1,500亿元逆回购，单日净投放400亿元

中国央行公开市场今日共进行1,500亿元人民币逆回购操作，包含七天期650亿元，14天500亿元，28天350亿元，单日净投放400亿元。其中28天期逆回购为9月30日之后首次操作。公开市场重现逆回购三期限操作。

--中国债市：财政部下周一将进行800亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部和央行公告，为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合，定于下周一(24日)进行800亿元人民币国库现金管理商 业银行定期存款招标，期限三个月。

--新债招标：中国五年国债中标利率2.39%低于预期，获23.1亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标的五年期固息国债中标利率为2.39%，低于此前2.42%的预测均值；该债并获23.1亿元人民币追加认购，最终发行量为303.1亿元。业内人士稍早并透露，该期债边际中标利率为2.42%，投标倍数3.33倍。

--中国货币市场：回购利率小跌但资金紧势未缓，MLF超额续作助益有限

中国银行间市场回购利率小幅走跌，但资金面紧张势头未缓 。交易员称，央行MLF超额续作但场内资金拆借难度改善有限，因央行公开市场到期量偏多 ，同时9月末外汇占款降幅扩大，均对流动性形成一定抽离对冲。

--中国债市动态：现券期货均小幅向暖，数据影响不大配置力量仍强

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，今日公布的中国三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳；但资金面转松，加之配置力量依然较强，市场情绪好转。

【外汇】

--《财经洞察》中国资本输出阶段，汇率脱离基本面可能将成常态

中国经济在三季度宏观数据逐步企稳向好的同时，人民币兑美元即期汇率近期却加速下跌至逾六年低位，显示在美联储加息预期及发达经济体政策溢出效应影响下，人民币汇率走势可能短暂脱离了基本面支撑，而由外部因素特别是资本流动因素主导。

--中国汇市：人民币早盘放量微跌，三季度经济数据对汇市影响有限

人民币兑美元即期早盘微跌，盘中短暂跌破6.74元关口，中间价亦小幅下跌。交易员称，随着美元指数高位震荡，中间价跌势略有趋缓，但客盘仍略偏购汇，大行在整数关口附近适度提供美元流动性，以满足市场需求，短期汇价续跌空间料有限。

--人民币汇率：9月实际有效汇率结束六连跌，名义汇率则降至两年低点--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.80%。9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低，但降幅较上月的0.74%明显收窄。

--中国外汇：8月减持美国国债337亿美元，因外储下降仍有继续减持需求

美国财政部公布的数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下跌，CFETS指数降至94.38

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.38；SDR篮子指数微跌至95.81，BIS篮子指数微跌至95.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘近持平，后续冲劲不足股指年线附近受阻

中国股市沪综指收市近持平。分析师指出，在昨日拉出一根中阳线后，今日早盘股指虽一度惯性上冲突破年线3,087点阻力，但后劲不足，成交量未有效配合，而且新公布的经济数据亦基本符合预期，不足以打破震荡格局，大盘今天基本维持整理走势。沪综指收报3,084.719点，涨0.844点或0.03%，全日波幅仅20点。

--中国个股：中国联通前三季度业绩料降逾八成，因销售费用和成本投入加大

中国联合网络通信股份有限公司发布业绩预告称，初步测算，今年前三季度归属于母公司的净利润预计约为4.9亿元人民币，同比减少约81.8%，主因销售费用料大幅增加以及成本投入加大。

--中国能源：主要石油生产企业9月持续大幅削减产量以抑制支出

政府数据显示，9月中国原油产量较上年同期下降9.8%，创纪录第二大同比降幅，主要石油生产企业持续关闭高成本油井以抑制支出。

--中国证券：新三板挂牌的神州优车拟增发融资百亿，打造汽车电商O2O平台

在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的神州优车（838006）近日宣布，拟非公开增发股份融资至多100亿元人民币，投入神州买卖车项目，从而打造国内最大的的线上线下相结合的汽车电商平台。

--中国证券：国信证券自营账户等61个股票配售对象列入黑名单--证券业协会

中国证券业协会宣布，决定将国信证券自营账户、国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金等61个股票配售对象列入首次公开发行股票配售对象黑名单。

--中国个股：陆家嘴今起停牌，因其收购苏州一地产项目构成重大资产重组

中国上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司刊登公告称，公司股票自周三起停牌，因下属子公司近日联合竞得苏州一地产项目构成重大资产重组，预计本次停牌时间不超过一个月。

--中国个股：银泰资源拟定向增发收购上海盛蔚矿业，进军黄金开采领域

中国采矿企业--银泰资源股份公司公告称，拟向间接控制人沈国军等定向增发股份，收购上海盛蔚矿业投资公司99.78%股权，这将使公司进军黄金开采这一新领域。

--中国房地产：明年二季度前一二线城市房价集中回调概率不大--世邦魏理仕