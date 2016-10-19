全球金市：美元走软扶助金价守住上日涨幅，但股市冲高限制涨势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
国际铂金协会(PGI)执行长称，明年印度对铂金首饰的需求增幅将达到两位数，日本的消费也将保持强劲，铂金价格从8月峰值回落逾20%吸引买家出手。
据周一提交的法庭文件，德意志银行 同意支付3,800万美元和解有关德银与其他银行共谋操纵银价的指控。
参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计，金价在接下来12个月中将反弹，达到远高于每盎司1,300美元的水平。
一名银行人士称，印度打击隐藏国外资产和收入的行动抑制了该国的黄金需求，而实际利率上升以及其它金融市场的回报较高，也冲击黄金买盘。
美元指数 下跌0.2%至97.663，周一曾触及七个月高位。
亚洲股市在周三微涨，此前美股受企业获利良好的提振，投资者押注即将出炉的中国数据会确认中国经济至少已回稳。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 龚芳/徐文焰)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583