全球金市：美元走软扶助金价守住上日涨幅，但股市冲高限制涨势

国际铂金协会(PGI)执行长称，明年印度对铂金首饰的需求增幅将达到两位数，日本的消费也将保持强劲，铂金价格从8月峰值回落逾20%吸引买家出手。

据周一提交的法庭文件，德意志银行 同意支付3,800万美元和解有关德银与其他银行共谋操纵银价的指控。

参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计，金价在接下来12个月中将反弹，达到远高于每盎司1,300美元的水平。

一名银行人士称，印度打击隐藏国外资产和收入的行动抑制了该国的黄金需求，而实际利率上升以及其它金融市场的回报较高，也冲击黄金买盘。

美元指数 下跌0.2%至97.663，周一曾触及七个月高位。

亚洲股市在周三微涨，此前美股受企业获利良好的提振，投资者押注即将出炉的中国数据会确认中国经济至少已回稳。(完)

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