中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下跌，CFETS指数降至94.38

路透上海10月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.38；SDR篮子指数微跌至95.81，BIS篮子指数微跌至95. 04。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.50%，SDR篮子指数跌3.07%，BIS指数跌6.56% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.7326 -23 欧元 7.3938 157 日圆 6.4856 -12 港元 0.8677 -2.2 英镑 8.2832 -677 澳元 5.1667 -278 新西兰元 4.8529 -279 新加坡元 4.861 -97 瑞郎 6.8032 79 加元 5.1433 -74 林吉特 0.6227 -27.2 卢布 9.3267 -393 泰铢 5.1904 -313 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.93，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数 报94.77，较上日微 跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，较上日微跌0%；RXY参考在岸人民币指 数 报94.86，较上日微跌0.03%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)