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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 09:20 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下跌，CFETS指数降至94.38

路透上海10月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.38；SDR篮子指数微跌至95.81，BIS篮子指数微跌至95.
04。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.50%，SDR篮子指数跌3.07%，BIS指数跌6.56%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                        点数
 人民币                         6.7326                       -23
 欧元                           7.3938                       157
 日圆                           6.4856                       -12
 港元                           0.8677                      -2.2
 英镑                           8.2832                      -677
 澳元                           5.1667                      -278
 新西兰元                       4.8529                      -279
 新加坡元                        4.861                       -97
 瑞郎                           6.8032                        79
 加元                           5.1433                       -74
 林吉特                         0.6227                     -27.2
 卢布                           9.3267                      -393
 泰铢                           5.1904                      -313
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.93，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数 报94.77，较上日微
跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，较上日微跌0%；RXY参考在岸人民币指
数 报94.86，较上日微跌0.03%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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