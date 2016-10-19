中国个股：银泰资源拟定向增发收购上海盛蔚矿业，进军黄金开采领域

路透上海10月19日 - 中国采矿企业--银泰资源股份公司 周三公告称，拟向间接控制人沈国军等定向增发股份，收购上海盛蔚矿业投资公司99.78%股权，这将使公司进军黄金开采这一新领域。

盛蔚矿业是沈国军等为接手加拿大矿商埃尔拉多黄金公司 出售的中国黄金采矿业务而成立的项目公司，目前该项交易尚未完成。盛蔚矿业将用现金购买埃尔拉多全资子公司澳华黄金持有的澳华香港78.95%股权、TJS公司100%股权、澳华板庙子100%股权和鼎晖投资持有的澳华香港21.05%股权，预计交易价格总计约48亿元人民币。

公告显示，银泰资源持有盛蔚矿业0.22%股权。此次其向盛蔚矿业其他股东：沈国军、王水、程少良以及上海趵虎等多家私募股权投资基金收购剩余股权，作价45亿元，本次增发定价为12.03元。

沈国军、王水、程少良为银泰资源三大股东，并互为关联人。增发完成后，沈国军直接和间接持有银泰资源18.89%股份，王水和程少良分别持有15.32%和6.76%股份，未导致上市公司实际控制人变更。

银泰资源主要从事银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售，其中金属银的销售占公司销售总额的比例超过60%。而本次交易标的资产主要包括三个金矿采矿权和十个金矿探矿权，其中东安金矿的银金属含量达到了共生矿产工业指标的要求。