中国个股：陆家嘴今起停牌，因其收购苏州一地产项目构成重大资产重组

路透上海10月19日 - 中国上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 周二稍晚刊登公告称，公司股票自周三起停牌，因下属子公司近日联合竞得苏州一地产项目构成重大资产重组，预计本次停牌时间不超过一个月。

据陆家嘴公告，其全资子公司上海佳湾资产管理公司与华宝信托--安心投资20号集合资金信托计划周一在上海联合产权交易所竞得苏州绿岸房地产公司95%股权，总金额为85.25亿元人民币，其中股权成交价为68.4亿元，承担债务16.85亿元。

其中佳湾公司出资20.25亿元，安心信托计划出资65亿元，同时陆家嘴全资子公司上海佳二实业投资公司认购该信托计划20.25亿元的所有劣后级份额，农业银行 作为优先级委托人，出资44.76亿元。

苏州绿岸持有位于苏州市高新区浒墅关镇17块国有土地使用权，项目地块规划总建筑面积约为108.41万平方米，其中住宅用地规划总建筑面积约66.4万平方米。

陆家嘴称，此次联合竞得苏州绿岸95%股权，有利于进一步增加公司土地储备，拓展公司发展空间，通过积极实施“走出去”战略，进一步提升陆家嘴商业地产品牌影响力，增强公司持续经营能力和盈利水平，有利于公司竞争力的提升和发展。

根据新版上市公司重大资产重组管理办法，在上市公司购买资产总额超过其本身总资产、购买资产的收入或净利超过上市公司等多种情形下，构成重大资产重组，须报经中国证监会核准。

陆家嘴A周二收报23.82元，过去三个月累计涨3.3%。（完）