更新版 1-日本热股：夏普年度获利预估远高于市场预期；股价飙涨10%

(新增分析师预估和细节)

* 夏普预计本财年营业利润约为400亿日圆--日经

* 分析师预计该公司营业利润将为66亿日圆

* 夏普预计获利将有提高，但营收会下降

路透东京10月19日 - 日本夏普 表示，公司预计年度获利将有大幅提高，得益于重组以及与新东家台湾鸿海之间的协同效应。该消息导致夏普股价飙涨10%。

夏普发布该声明之前，日本经济新闻报导该公司预计本财年将实现大约400亿日圆(3.85亿美元)的营业利润，远高于汤森路透I/B/E/S对11名分析师调查中预估的66亿日圆。

这将标志着夏普三年来首次在营业层面实现盈利。夏普目前正在新东家台湾鸿海 麾下重建。台湾鸿海8月对夏普股份增持至66.07%。

但夏普在声明中称，虽然利润料将提升，但营收可能会下降。